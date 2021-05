Le gardien de l'Atletico Madrid Jan Oblak ne pense pas trop à l'avenir pour le moment, mais il estime que beaucoup de choses pourraient dépendre de la nécessité ou non de vendre des joueurs dans son club. Le Slovène a connu une saison formidable sous le maillot de l'Atleti, remportant son cinquième trophée Zamora en six ans, et il lui reste deux ans sur son contrat. "Je ne peux pas voir l'avenir, ni moi-même, ni le club, personne ne le peut", a déclaré Oblak dans le cadre d'une interview avec MARCA. "Cela dépendra de nombreux facteurs, par exemple si le club doit vendre des joueurs ou non."

Oblak veut rester

Malgré sa clause libératoire de 120 millions d'euros, les grands clubs d'élite européens, dont Chelsea, Manchester United et le PSG, maintiennent un intérêt pour lui. Comme toujours, cependant, le gardien semble calme et indifférent à son propre avenir, affirmant qu'il lui reste encore du temps pour son contrat actuel. "Je n'ai rien à dire sur mon avenir, je suis chez l'Atleti depuis sept ans et il me reste deux ans sur mon bail", a-t-il déclaré. "J'ai joué plus de 300 matchs ici et, même si j'apprécie d'avoir remporté la Liga, je ne pense à rien d'autre. Je suis là, je suis heureux. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve."