Mercato : Isco, par ici la sortie ?

Sept ans après son arrivée à Madrid et malgré un contrat qui court jusqu'en 2022, Isco pourrait quitter le Real. Simple remplaçant chez le champion d'Espagne, le milieu de terrain aurait demandé un transfert pour retrouver du temps de jeu. Une résignation qui s'explique par un rôle en sortie de banc dans la capitale espagnole. Avec un style de jeu qui n'est pas adapté au 4-3-3 de Zinedine Zidane et des blessures à répétition, le natif de Benalmadena n'a jamais réussir à être aussi consistant que son palmarès.

Le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions n'a été titularisé que trois fois en Liga depuis le début de la saison. Pas assez pour un international qui espère porter le maillot de la Roja à l'Euro dans quelques mois. Un énorme challenge pour celui qui n'a pas été appelé en équipe nationale depuis juin 2019.

C'est à l'étranger que Isco veut désormais jouer

De moins en moins décisif et de plus en plus blessé, Isco tente de tout changer pour relancer sa carrière. Depuis le début du deuxième mandat de Zinedine Zidane à la Maison-Blanche, Isco a perdu sa place mais encore plus grave, son niveau. Face à Valence au début du mois, il était apparu hors de forme et incapable de faire la différence sur la pelouse de Mestalla. S'exiler est devenu la meilleure solution pour lui et l'étranger aurait sa préférence. D'après Marca, c'est loin de la Liga que le joueur formé à Valence veut exporter ses qualités techniques. Une bonne nouvelle pour certaines équipes en quête de renfort. A Everton, Carlo Ancelotti n'aurait pas été insensible à l'éventualité de recruter son ancien joueur.

La Juve en priorité ?

La Juventus, toujours attentive à la situation des joueurs en quête de rebond est aussi à l'affût. Pour ces deux équipes comme les potentiels autres prétendants, il faudra débourser au moins 50 millions d'euros. Une somme conséquente dans le contexte actuel mais une véritable aubaine pour le Real Madrid. Dans cette institution qui cherche à dégraisser pour réaliser des rentrées d'argent, le départ d'un joueur d'une telle valeur est une opportunité intéressante. Même si c'est un aveu d'échec. Isco était attendu pour prendre les clés du jeu madrilène mais il n'y est jamais parvenu. Faute d'y arriver dans le club merengue, un transfert pourrait lui permettre d'endosser de telles responsabilités ailleurs.