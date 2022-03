Mercato : Haaland au Real Madrid, un mariage retardé ?

On lui prédisait un avenir sous le maillot blanc et ce dès l’été prochain, mais Erling Haaland risque finalement de rejoindre une autre équipe européenne à la fin de la saison. A moins qu’il accepte de patienter encore 12 mois au Borussia Dortmund, le Norvégien n’a pas beaucoup de chances de rallier la Casa Blanca. Et pour cause ; le cador espagnol a donné la priorité au recrutement de Kylian Mbappé. C'est ce qu’a révélé le média britannique The Athletic ce lundi.

Le Real Madrid semblait avoir les moyens financiers nécessaires pour s’offrir les services de ces deux génies en même temps. Mais, ce scénario est aujourd’hui fortement hypothétique. L’intérêt des Merengue envers le Norvégien ne s’est estompé pour autant. Ils sont toujours décidés de l’enrôler. C'est juste que la conjoncture du moment rend ce double compliqué à concrétiser.

Erling Haaland is expected to decide on his next club in the coming weeks, with multiple sources believing it is a straight contest between two suitors: #RMCF and #MCFC.

Conversations have also taken place with Bayern and Barcelona. @David_Ornsteinhttps://t.co/9qxFvTlvIB

