Mercato : Dembélé parti pour rester, Liverpool sur Vinicius Jr ?

Les rumeurs fiables



Quel avenir pour Ousmane Dembélé ? De nouveau contrarié par des blessures musculaires, le champion du monde 2018 n’a participé qu’à cinq matchs de Liga cette saison. Et son attitude quelque peu désinvolte, notamment par rapport à son hygiène de vie, agacerait le FC Barcelone d’après les médias catalans. On le disait même sur la liste des transferts, à deux ans de la fin de son contrat. Mais d’après son agent, il n’en serait rien. Cité par La chaîne L’Equipe, il affirme même que le départ de l’ancien Rennais, qui a bien été courtisé par la Juventus, n’est pas envisagé. Ce qu’avait déjà affirmé Guillem Balague, journaliste de la BBC et du quotidien Sport souvent bien renseigné sur le Barça.

Les rumeurs loin d’être fiables



Vinicius Jr, qui va fêter ses 20 ans cet été, pourrait-il déjà quitter le Real Madrid, après deux saisons dans la capitale espagnole ? D’après Okdiario, Liverpool aurait contacté le jeune attaquant brésilien, qui serait l’une des priorités de Jürgen Klopp pour le prochain mercato. Un intérêt de l’entraîneur allemand des Reds déjà évoqué l’an dernier. Cette saison, l’ancien attaquant a notamment bénéficié de la longue absence d’Eden Hazard pour cumuler 28 matchs (dont 13 titularisations), pour 4 buts et 3 passes décisives. Libre après l’arrêt de la saison de Ligue 2, Jérémy Ménez pourrait rebondir en Italie. Auteur de 4 buts et 4 passes décisives avec le Paris FC dans l’antichambre de l’élite, l’ancien joueur de la Roma et du Milan plaît à la Reggina, comme l’a confirmé son directeur sportif Massimo Taibi au Corriere dello Sport.

Ça va se faire



En fin de contrat à Rennes, Jérémy Morel est dans le viseur de Brest et de Lens, mais surtout de Lorient. D’après L’Equipe, l’international malgache de 36 ans aurait accepté l’offre des Merlus, qui lui proposent un contrat de deux saisons. Un retour aux sources pour le Quimperlois, formé à Lorient, où il a évolué de 2003 à 2011.