Mercato : Cet indésirable de Zidane qui ne trouve pas preneur

Ce n'est un secret pour personne. Isco se voit poursuivre sa carrière loin du Real Madrid et les choses pourraient aller très vite en janvier, lorsque le marché des transferts d'hiver ouvrira ses portes. Une relation compliquée avec le coach merengue Zinedine Zidane et son temps de jeu rachitique cette saison ont poussé le milieu de terrain offensif à exprimer son désir de quitter le Real Madrid. La situation est cependant complexe et aucune offre n'arrive actuellement pour l'Andalou, malgré le désir du club de ne pas le retenir, alors que son bail actuel expire en juin 2022. Cependant, Madrid n'est pas disposé à laisser partir son joueur pour une bouchée de pain selon AS, ni même à le prêter, alors que la pandémie de coronavirus a eu un impact considérable sur la valeur marchande actuelle des joueurs en sur le marché européen.

Isco, c'est trop

Transfermarkt, qui évaluait Isco à 90 millions d'euros (en octobre 2018) ne lui donne d'ailleurs que 20 millions actuellement. AS précise que des clubs anglais ainsi que la Juventus Turin seraient des destinations plausibles pour l'Espagnol, alors que Julen Lopetegui, l’entraîneur de Séville passé par le Real est un grand admirateur du milieu de terrain. Mais le prix exigé par le Real Madrid, qui culmine à 60 millions d'euros, a de quoi glacer les velléités les plus enthousiastes.