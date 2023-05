Mercato : Cédric Bakambu évoque son départ avorté au FC Barcelone

Cédric Bakambu évoluant sous les couleurs du FC Barcelone. Une image qui aurait pu être une réalité. En 2019, l’attaquant congolais est ciblé par le FC Barcelone pour renforcer son attaque. Alors que son arrivée semble finalisée, le Barça se rétracte au dernier moment. Dans un entretien accordé à Relevo, l’ex-buteur de l’OM est revenu sur cet épisode marquant de sa carrière.

"Mon agent m’a dit que le transfert ne se ferait finalement pas, alors j’ai fait demi-tour"

« Quand le Barça m’a contacté, je n’étais pas son premier choix, il faut le dire, car le Barça était également très proche de recruter Rodrigo Moreno, qui évoluait alors à Valence. Le temps a passé et à la fin de la fenêtre de transfert, l’option est devenue de plus en plus concrète. Il s’agit d’un prêt avec option d’achat. En effet, j’ai pris un vol pour l’Espagne, mais je suis arrivé à l’escale et mon agent m’a dit que le transfert ne se ferait finalement pas, alors j’ai fait demi-tour et je suis retourné rejoindre mon équipe. »