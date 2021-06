Mercato : Benzema invite Mbappé au Real Madrid

Karim Benzema et Kylian Mbappé ont évolué pour la première fois ensemble mercredi soir à Nice lors du match amical entre la France et le pays de Galles (3-0) et visiblement, cela a été suffisant pour que le premier invite le second vers le Real Madrid, dans l'optique d'une possible association entre les deux joueurs. Alors que l'avenir du natif de Bondy est incertain, malgré un contrat jusqu'en 2022 avec le PSG, Benzema a exprimé son opinion lors d'un entretien accordé à l'AFP, ce vendredi.

"Que lui vienne au Real, ce serait ça l'idéal"



"Que lui vienne au Real, ce serait ça l'idéal. Tous les grands joueurs veulent venir un jour au Real Madrid donc je lui souhaite, que ça se fasse rapidement, en tout cas s'il a des envies de quitter le PSG qui est une bonne équipe aussi", a jugé Benzema. Appréciant les qualités du meilleur buteur de Ligue 1 cette saison - 27 buts - l'attaquant âgé de 33 ans a dressé un bel éloge de Mbappé : "C'est un très bon joueur. Pour son jeune âge, il sait tout faire. Ce sont les joueurs que j'aime, qui savent jouer en une touche, prendre la profondeur. Agile, rapide, efficace. On n'a pas beaucoup joué ensemble mais aux entraînements on se cherche, c'est facile. Il sait jouer au foot et c'est très important de l'avoir."





Mbappé, lui, n'a pas pris la parole à propos de son futur et place le PSG dans l'attente pour sa planification sportive. Si le club francilien a prolongé le contrat de Neymar jusqu'en 2025, Mbappé, de par son âge, serait un atout important pour le futur du club de la capitale. "Il va rester. Les joueurs du PSG vont rester au PSG. On a déjà fondé l'équipe", disait Nasser Al-Khelaïfi au micro de Canal+, fin mai.