Mendy, cet autre cadre du Real snobé en bleu

Ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, ou une légende urbaine destinée à faire plaisir à Ferland Mendy. Oui, le latéral gauche français a bel et bien déboulonné Marcelo de son poste de titulaire sur le côté gauche de la défense du Real Madrid : 25 matchs de championnat la saison dernière pour l'ancien Lyonnais, contre quinze pour le Brésilien ; 18 matchs cette saison, contre huit pour Marcelo. Et quand Zinedine Zidane expérimente une défense à trois, cette semaine face à Getafe (2-0), Ferland Mendy... marque. En utilisant les mêmes qualités de perforation qui font sa réputation sur l'aile.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇪🇸 #LaLiga

🇫🇷 Les Français portent le Real Madrid contre Getafe !

👑 Un succès 2-0 grâce Benzema et Mendy !

📊 Les Merengue sont deuxièmeshttps://t.co/pyPzyYxMS9

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 9, 2021





Daniel Bravo, durant la rencontre, a lancé un appel à Didier Deschamps : "Il est en troisième position chez les Bleus derrière Lucas Digne, qui est très bon. Mais Ferland Mendy est meilleur ! Même si je sais que le sélectionneur est un grand fidèle, il mérite peut-être d'être un peu plus utilisé." Notre consultant ajoutait : "Il a cette grande qualité d'accélération, pour faire la différence ballon au pied. Il crée des espaces, c'est sa grande spécialité et sa force. Ses qualités sont rares. Tous nos latéraux gauches sont bons, mais lui est particulièrement fort. Il a énormément progressé techniquement, on le voit aussi dans cette capacité qu'il a de pouvoir jouer dans l'axe. Il est très sûr."



Globalement, personne ne comprend non plus en Espagne, où il a encore été le seul à obtenir trois étoiles de la part de Marca contre Getafe. Didier Deschamps avait répondu lors du dernier rassemblement : "C'est vrai qu'il joue les matchs importants au Real, mais il y a de la concurrence et de la qualité aussi... Il est déjà venu et peut être amené à revenir, mais par rapport à ce que Lucas Hernandez et Digne ont fait avec nous lors des derniers rassemblements, il me semble logique qu'ils soient les deux premiers." La liste du mois prochain sera forcément scrutée avec encore beaucoup d'attention.