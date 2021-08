Memphis Depay est attendu au tournant

« J'attends beaucoup de Memphis. Je le connais bien, on a travaillé deux ans ensemble. Il a été important en sélection, je sais de quoi il est capable. Je veux qu'il soit le même ici : un attaquant puissant, rapide et efficace. » En conférence de presse avant la première journée de Liga, Ronald Koeman a donné le ton. Il veut que Memphis Depay excelle sous les couleurs du FC Barcelone. Avec le départ de Lionel Messi au PSG, le Néerlandais va hériter de responsabilités importantes dans le secteur offensif du club blaugrana. Son profil d'homme à tout faire pourrait rendre beaucoup de services à une équipe qui a besoin de se reconstruire. Surtout avant les retours de blessure d'Ansu Fati, Sergio Agüero ou Ousmane Dembélé, l'ancien Lyonnais va devoir marquer et faire marquer. S'il est encore trop tôt pour désigner un successeur à la Pulga dans l'effectif du Barça, Memphis Depay a une vraie carte à jouer pour faire oublier la perte de l'ancien numéro 10.

Déjà buteur en amical, Memphis Depay va devoir assumer

Dès ce dimanche face à la Real Sociedad, le joueur de 27 ans sera très attendu. Et ce n'est pas uniquement dû au départ du sextuple Ballon d'Or. Priorité de Ronald Koeman depuis son retour au Camp Nou, Memphis Depay va enfin avoir l'occasion de prouver pourquoi son entraîneur le souhaitait autant. Il a déjà montré un aperçu en pré-saison avec des buts contre Gérone, Stuttgart ou la Juventus Turin. Ces performances ont prouvé que l'ancien capitaine de l'OL a les qualités pour briller en Catalogne. Il va apporter de la créativité, de la verticalité et de l’imprévisibilité à un jeu barcelonais parfois trop stéréotypé. Autant d'atouts qui peuvent faire la différence mais aussi régaler les supporters du troisième de la dernière saison de Liga. Pendant son passage en France, l'ancien joueur de Manchester United a régulièrement clamé sa volonté de rejoindre un des meilleurs clubs d'Europe. C'est désormais chose faite. Le temps est venu pour lui d'assumer ses ambitions en aidant Barcelone à tourner la page Lionel Messi. Pour que l'institution blaugrana y arrive, elle aura besoin d'un immense Memphis Depay.