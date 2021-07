Max Allegri a dit non au Real Madrid

Massimiliano Allegri a révélé qu'il avait refusé le Real Madrid avant son retour à la Juventus Turin. Allegri a rejoint la Juve cet été après deux ans d'absence du club où il a passé cinq ans avant de s'éloigner en 2019. Le coach de 53 ans a remporté cinq titres de Serie A, quatre Coupes d'Italie et a atteint une finale de Ligue des Champions lors de son premier passage au club. Mais sa décision de revenir n'a pas été simple, le Real Madrid offrant à Allegri la chance de succéder à Zinedine Zidane à Santiago Bernabeu.

Allegri a refusé le Real Madrid

"Je dois remercier le Real Madrid et le président pour l'opportunité qu'il m'a donnée. J'y ai réfléchi et j'ai choisi la Juventus. C'était un geste d'amour pour un club qui m'a beaucoup donné et que j'aime entraîner", a dévoilé le technicien en conférence de presse. Le Real Madrid a fini par faire appel à Carlo Ancelotti, qui est revenu au club après six ans d'absence. Au cours de son premier passage à Madrid, l'Italien a remporté la Ligue des champions, la Super Coupe, la Coupe du monde des clubs de la FIFA et la Copa del Rey.