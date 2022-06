Mauvaise nouvelle pour les joueurs du FC Barcelone

Depuis plus de deux ans, la crise économique empoisonne la vie du Barça. Touché de plein fouet par la pandémie liée au Covid-19 et ses conséquences, le club blaugrana a bien du mal à redresser la barre. Pour tenter d'y parvenir, il a demandé à plusieurs reprises à ses joueurs de bien vouloir faire des efforts financiers. Ces derniers s'y sont pour la plupart pliés, mais à ce jour ce n'est pas suffisant et il va falloir agir de nouveau.

Et d'après AS, les dirigeants du FC Barcelone vont être forcés de demander à leurs plus gros salaires de faire une nouvelle concession pécuniaire. Le média espagnol explique que la situation économique du club est tellement catastrophique que dès ce vendredi, il ne va plus pouvoir régler le salaire de ses joueurs avec sa propre trésorerie. Certains sont ciblés en priorité. C'est notamment le cas de Jordi Alba, Gerard Piqué, Marc-André ter Stegen ou encore Sergio Busquets.

Tebas ne lâche rien

Toujours d'après le média, le président du Barça, Joan Laporta, pourrait être contraint d'accepter l'argent mis sur la table par le fonds d'investissement CVC, nouveau partenaire financier de la Liga. Mais une condition pourrait bien être énoncée par Javier Tebas. Le patron de la ligue de football espagnole devrait demander à Laporta de renoncer pour de bon au projet toujours existant de Super Ligue.