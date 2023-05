Mathieu Debuchy va mettre un terme à sa carrière

Un international français (27 sélections) va bientôt prendre sa retraite. À désormais 37 ans, la carrière de Mathieu Debuchy est sur le point de prendre un tournant. Ce vendredi, le défenseur droit vient d'annoncer qu'il allait raccrocher les crampons à la fin de la saison.

Vers une carrière d'entraîneur

"Je mets un terme à ma carrière à l’issue de cette saison. Je vais passer à autre chose. Ce sont plusieurs facteurs qui ont motivé cette décision, mais aujourd’hui, je ne peux pas en parler. J’aborderai le sujet à un moment donné, quand le club sera maintenu et après la saison. C’était en réflexion depuis plusieurs semaines", indique le joueur. Pur produit du Nord, Debuchy va donc finir sa carrière à 59 kilomètres du Losc, où il l'avait débuté. Passé par Newcastle, Arsenal ou encore Saint-Etienne, le défenseur avait rejoint Valenciennes il y a deux saisons. Se battant actuellement pour le maintien en Ligue 2, cette étape va donc être le dernier défi de la carrière professionnelle de Debuchy. Présent à la coupe du Monde 2014 au Brésil et vainqueur du doublé coupe-championnat avec Lille en 2011, Debuchy veut maintenant endosser le costume de coach. "Je me suis inscrit pour passer le premier diplôme d’entraîneur, on va donc enchaîner sur ça. On verra les opportunités qui vont s’ouvrir à moi. Il y a des discussions aujourd’hui", a-t-il confié.