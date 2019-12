Martinez explose, et vite

[🎞️RESUME] 🇪🇸 Liga

😲 Coup de tonnerre en Espagne ! 🌩️

💥 Le promu Grenade fait sombrer un Barcelone sans idée et prend la place de leader !😮

👉 Luis Suarez et Antoine Griezmann étaient pourtant titulaires pour les Catalans... 😳https://t.co/eh8ZmXHaWk

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 21, 2019



Hoy es el cumpleaños de nuestro míster Diego Martínez ¡Felicidades! ☕️🎁 pic.twitter.com/N5Kj7vuuf8

— Granada C.F. ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) December 16, 2019

A 21 ans, Diego Martinez a compris et surtout choisi. Défenseur dans les équipes réserves du Celta de Vigo, il a décidé en 2001 de ne pas insister et de se consacrer à une carrière de coach. Une option judicieuse : dix-huit ans plus tard, il est élu meilleur entraîneur de Liga avec Grenade. Dans le petit club d'Arenas (2006-2007) puis à Motril (2007-2009), il s'aguerrit en troisième division. C'est Monchi, alors directeur sportif de Séville, qui va participer à changer sa vie en lui proposant de rejoindre son club. Entraîneur de l'équipe C puis de l'équipe B, qu'il fait monter en deuxième division en 2016, il est aussi incorporé progressivement au staff des A.« On parle beaucoup de son inexpérience, mais il a quand même été l’adjoint d’Unai Emery, il amène clairement sa patte, explique Maxime Gonalons, qui a rejoint Séville cette saison, à So Foot. Et surtout : il nous dit les choses. » Après une saison en deuxième division à Osasuna, le technicien qui vient de fêter ses 39 ans (lundi) a fait monter Grenade au mois de juin et a été prolongé d'une année le mois dernier, jusqu'en 2021. « On joue tout le temps, peu importe contre qui et peu importe quand, explique encore Gonalons. La base de notre jeu, c’est ça, mais aussi une grosse solidité défensive et une grosse agressivité. Il y a également un désir de récupérer rapidement le ballon, un contre-pressing avec un bloc très haut. C’est un football positif. »« Quand j'entraînais en troisième division, à 25 ans, on me disait que j'étais trop jeune, rappelle Diego Martinez pour El Pais. J'ai toujours cherché à progresser, en tant que coach et en tant que personne. Je crois beaucoup à l'excellence, je me suis toujours préparé pour la suite. En D3, je voulais être spécial et améliorer ma méthode. Je n'attendais rien, mais si mon heure sonnait, je savais que j'étais prêt. » Forcément inspiré par l'approche moderne de Pep Guardiola, il a marqué un peu le pas (une victoire sur les sept derniers matchs) après un début de saison canon, sublimé par cette victoire fin septembre contre le Barça (2-0).Et Grenade, fort d'un petit matelas sous la houlette de son fameux attaquant Roberto Soldado, reste tout de même neuvième de Liga. Sorti du piège à L'Hospitalet, mardi soir en Coupe du Roi - victoire 3-2 en prolongation, après avoir été mené 2-0 -, Diego Martinez ne retenait que le scénario difficile et les bobos de ses joueurs. La culture de l'excellence...