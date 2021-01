Martin Braithwaite se cramponne au FC Barcelone

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2024, Martin Braithwaite manifeste jour après jour son envie de rester dans la cité catalane, alors même que son club souhaite le vendre. Stimulé à l'idée de connaître une concurrence élevée, le Danois a renouvelé son intention de s'imposer sous le maillot des Blaugranas. Dans une interview accordée à Catalunya Radio, le numéro 9 informe Ronald Koeman, de sa détermination : "Ça me plait de voir qu’ils recherchent d’autres joueurs. C’est censé se passer comme ça dans un club comme le Barça, qui aspire à être le meilleur du monde. Il faut une concurrence en interne. Tout ne doit pas reposer sur un petit groupe de joueurs. Ça ne me fait pas peur, ça me motive. Quitter le Barça cet hiver n’est pas une option. Ni en fin de saison. L'année prochaine, je continuerai à me battre ici pour marquer des buts. Cette saison, nous avons la chance de pouvoir remporter de nombreux titres et c'est mon ambition."

Braithwaite peut-il espérer davantage au FC Barcelone ?

Avec deux réalisations en l'espace de onze matchs, l'ex-buteur de Toulouse est loin du rendement de son prédécesseur : Luis Suárez. Le FC Barcelone, en pleine crise financière, souhaite vendre son numéro 9 avant les élections du nouveau président ou du moins avant la saison prochaine dans le but de renforcer une attaque manquant de compétitivité. Seulement aucun club n'a exprimé l'envie de recueillir le buteur danois dans son effectif. Malgré que Braithwaite affiche la sincère ambition de contribuer aux futures victoires des Blaugranas, Ronald Koeman, son entraîneur, ne semble pas vouloir lui donner des chances supplémentaires.