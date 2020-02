C'est assurément le transfert le plus surprenant de la saison en Espagne : l'ancien Toulousain Martin Braithwaite s'est engagé avec le FC Barcelone en qualité de joker médical. Le polyvalent attaquant danois renforce un secteur très démuni cette saison avec les blessures sérieuses de Luis Suarez et Ousmane Dembélé. Et si ce recrutement interpelle forcément les socios du club, Braithwaite ne devrait pas faire de la figuration. C'est ce que son entraîneur Quique Setién a annoncé en conférence de presse.

Quique Setién compte sur Martin Braithwaite

« Je suis sûr que dans quelques matchs, nous le verrons titulaire, peut-être que maintenant c’est un peu tôt, a expliqué le technicien espagnol, louant le profil de l'ancien buteur du Téfécé. Il est en bonne forme, mais il y a des concepts qu’il faut encore lui expliquer. Nous sommes sûrs qu’il va beaucoup nous aider. C’est un joueur que nous suivions. Ce n’est pas seulement un bon footballeur, sa tête marche également très bien ».

Braithwaite : "C'était le destin"