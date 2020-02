Martin Braithwaite (Barça) : « Je ne vais plus laver mon maillot après le câlin de Messi »

Le Barça a corrigé Eibar et s'est rassuré avant une semaine décisive avec des matches face à Naples en C1 et au Real Madrid en Liga qui se profilent. Si Leo Messi a inscrit un quadruplé, Martin Braithwaite, le joker médical Blaugrana, s'est offert sa première passe décisive barcelonaise. L'ancien toulousain s'est exprimé au terme du match.

Braithwaite vit un rêve éveillé au Barça

L'attaquant, qui vit un rêve éveillé au Barça, est revenu sur une intéraction vécue avec Lionel Messi durant la rencontre : "Je ne vais plus laver mes vêtements après avoir reçu un câlin de Messi", a-t-il ainsi confié dans des propos relayés par Marca. Le coach catalan Quique Sétien s'est montré très satisfait de la première de son nouveau joueur : "Braithwaite a fait plus que ce à quoi je m'attendais de sa part, beaucoup plus. Honnêtement, je pense que nous avons fait une recrue extraordinaire. Il s'adaptera parfaitement à ce que nous faisons, il a participé à deux buts aujourd'hui et il comprend déjà si bien le jeu", a louangé le technicien blaugrana dans les médias espagnols.