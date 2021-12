Maroc : Halilhodzic s’en prend au Barça

A 20 ans, et alors qu’il ne joue en pro que depuis cette saison, le jeune ailier Abde Ezzalzouli a été retenu dernièrement pour participer à la CAN avec la sélection marocaine. Son nom figure dans la liste des convoqués, mais il n’est pas sûr à 100% qu’il puisse être de la partie au Cameroun. Son club du FC Barcelone et la fédération espagnole feraient tout pour le dissuader d’y aller.

Vahid Halilhodzic, le patron des Lions de l’Atlas, vient de donner son avis sur cette situation. Le technicien franco-bosnien a sérieusement haussé le ton à l’encontre des dirigeants blaugrana. « Ez Abde est un jeune joueur incroyablement talentueux qui fera une belle carrière. Il n’a jamais refusé l’équipe nationale, et je pense que c’est Barcelone qui pose problème car il ne respecte pas assez la Coupe d’Afrique des Nations. Les grands clubs européens et la FIFA ne la respectent tout simplement pas assez », a-t-il déclaré dans un entretien au média serbe SportKlub.

Halilhodzic met la pression sur les dirigeants barcelonais

Comme tous les footballeurs se produisant en Europe et appelés à jouer la Coupe d’Afrique, Abde est tenu à rester avec son club jusqu’au 2 janvier prochain. Se rendra-t-il ensuite au lieu de rassemblement de l’équipe marocaine ? Halilhozdic ne semble avoir aucun doute à ce sujet. « Je suis sûr qu’il sera parmi nous le 3 janvier, a-t-il tonné. Nous comptons sur lui parce que nous avons besoin d’un joueur pénétrant comme lui. Je pense que Barcelone fera preuve de sagesse et se comportera correctement ». La dernière phrase de l’ancien coach de Nantes est censée apaiser les esprits. Du côté du Nou Camp, il n’est pas sûr cependant que ses propos aient été très appréciés.

La sélection maghrébine a déjà entamé sa préparation pour le tournoi continental avec une partie des joueurs sélectionnés. Vendredi, elle dispute un match amical contre le Cap Vert. A la CAN, Sofiane Boufal et ses coéquipiers vont défier le Ghana, les Iles Comores et le Gabon.