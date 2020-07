Mariano Diaz (Real Madrid) positif au coronavirus et isolé à son domicile

L'attaquant du Real Madrid, Mariano Diaz a été testé positif au Covid-19 et s'auto-isole à domicile comme l'a confirmé le Real via un communiqué officiel ce mardi. "Après les tests au COVID-19 effectués individuellement sur notre équipe première de football hier par les services médicaux du Real Madrid, notre joueur Mariano a donné un résultat positif. Le joueur est en parfaite santé et respecte le protocole d'isolement sanitaire à domicile." Mariano ne s'est pas entraîné ce mardi et n'a donc eu aucun contact avec les autres membres de l'équipe espagnole. Le média espagnol Cadena COPE a d'abord signalé qu’un «joueur du Real Madrid» avait été testé positif au coronavirus avant d’indiquer qu'il s'agissait de Mariano. Le Real a confirmé dans la foulée. L'ancien lyonnais ne sera donc pas du voyage avec le Real à Manchester pour affronter City en huitièmes de finale de la Ligue des champions.



Parte médico de Mariano.#RealMadrid

— Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) July 28, 2020

Tous les hommes de Zidane ont passé la semaine dernière en congé avec leurs familles. À leur retour, les joueurs merengue ainsi que le staff madrilène ont subi des tests pour voir s'ils étaient prêts à reprendre l'entraînement ce mardi et Mariano Diaz a été le seul à recevoir un résultat positif.