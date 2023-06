Marco Asensio annonce son départ du Real Madrid

Marco Asensio va avoir le droit à de beaux adieux. L’international espagnol a officialisé sur les réseaux sociaux son départ du Real Madrid à l’issue de la saison. L’ancien de Majorque arrive en fin de contrat et a pris la décision de ne pas prolonger. Arrivé en 2015, Marco Asensio aura remporté notamment trois Ligue des Champions et trois Liga avec les Merengue, disputant 285 matches pour le club. Le joueur de 27 ans ne manque pas de prétendants pour s’offrir un nouveau défi. Le Paris Saint-Germain serait notamment sur le coup.

Le Real lui rend hommage

Dans un communiqué, le Real Madrid a tenu à « exprimer sa gratitude et son affection à Marco Asensio. Il est arrivé au Real Madrid alors qu'il n'avait que 20 ans et a réussi à entrer dans l'histoire de notre club, au sein d'une équipe qui a joué dans l'une de nos périodes les plus réussies. ». Il pourra faire ses adieux au public de Santiago-Bernabéu ce dimanche à l’occasion de la réception de l’Athletic.