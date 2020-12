Rester au Real Madrid en étant titulaire plus d'une décennie, très peu de footballeurs peuvent s'en targuer dans la riche histoire du club merengue. Dans l'histoire récente du champion d'Espagne, on pense à Karim Benzema, qui a réalisé cet exploit, mais aussi à Marcelo. Mais là où le Français affiche toujours un niveau de performances plus que satisfaisant, le Brésilien a semble-t-il entamé une longue déchéance ces dernières années. Une déliquescence mise en surbrillance par les statistiques. Ainsi, depuis le retour de Zinedine Zidane aux affaires, le 11 mars 2019, Madrid a joué 59 rencontres de Liga, accusant 10 revers. Et à chacune ces défaites, Marcelo était titulaire.

Pire encore : si on enlève l'international brésilien de l'équation, les chiffres madrilènes redeviennent bons : 20 victoires, 10 nuls et, surtout, aucune défaite. Illustration encore saison. Toutes compétitions confondues, Marcelo a entamé 6 matches, pour 4 défaites et 2 victoires. Beaucoup appellent déjà à une titularisation permanente de Ferland Mendy et à un départ du numéro 12, notamment, dans les médias ibériques.