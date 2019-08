Marcelo retrouvé !

Le grand Marcelo est-il de retour ? En difficulté la saison dernière, notamment défensivement, le Brésilien a retrouvé sa pleine mesure ce dimanche à Rome en match amical. Comme contre Salzbourg mercredi, le Real Madrid de Zinedine Zidane évoluait dans un système avec une charnière centrale à trois à l’Olimpico. Eder Militao accompagnait Raphaël Varane et Nacho Fernandez, libérant ainsi le latéral de la plupart de ses tâches défensives. Celui que le coach merengue avait désigné capitaine a justement brillé offensivement.

Certes, la Roma est venue à bout du Real Madrid aux tirs au but (5-4), à l'issue d'une rencontre amicale achevée sur un match nul (2-2). Mais Marcelo a ouvert la marque d'une jolie frappe dans le petit filet opposé (1-0, 16e). Puis le Brésilien a été passeur décisif d'un ballon long pour Casemiro (39e). Mais Perotti (34e) et Dzeko (40e) ont à chaque fois réagi pour la Louve. L'entraîneur madrilène n'a donc pas encore trouvé la stabilité défensive qu'il recherche. Il y a pourtant urgence à moins d'une semaine de la reprise de la Liga contre le Celta Vigo.

Jusque-là homme du match, Marcelo n'a pas tout réussi non plus en condamnant le Real Madrid de façon anecdotique. Le gaucher a expédié le dernier tir au but sur la barre transversale. Devant, Benzema et Hazard sont restés muets. A noter que l'attaquant français a été remplacé à l'heure de jeu par Gareth Bale. Le Gallois avait été écarté des trois derniers matches, le voilà qui retrouve le terrain après la fermeture du mercato anglais. Il a d'ailleurs frappé et marqué durant la séance, contrairement à son capitaine.