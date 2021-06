Arrivé en janvier 2007 du côté de Santiago Bernabeu, Marcelo a rapidement construit son histoire et sa légende avec le Real Madrid. Vainqueur de vingt-deux trophées en prêt de quinze saisons sous le maillot merengue, le latéral gauche brésilien a longtemps été l'une des références à son poste. Deuxième joueur étranger le plus capé (derrière Karim Benzema), Marcelo a aujourd'hui disputé 528 matchs avec le Real. A un an de la fin de son contrat, le défenseur n'est toutefois plus que l'ombre du grand joueur qu'il fut. Invité à se trouver un autre club, le Brésilien ne veut pas partir.

Comme l'indique AS, ce choix est un véritable problème pour Carlo Ancelotti puisque avec l'arrivée de David Alaba, le Real Madrid va se retrouver avec quatre arrières gauches. Pas idéal, d'autant plus que le club se délesterait volontiers d'un salaire conséquent. Mais Marcelo veut suivre les pas de Gareth Bale et tient à honorer son contrat jusqu'à son terme officiel. A moins qu'une solution ne soit trouvée d'ici la fin du mercato, l'homme de trente-trois ans pourrait bien cirer une dernière année le banc madrilène.

