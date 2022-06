Marca crée la polémique avec sa une controversée

L’Espagne et le Real Madrid n’ont peut-être pas encore digéré la non-venue de Kylian Mbappé dans leurs rangs. Ça pourrait être l’une des explications à la « Une » controversée qui a été proposée par le célèbre quotidien « Marca » ce lundi. Une première page du journal de très mauvais goût, pour ne pas dire raciste.

Étonnement, le journal a titré sur l’Afrique « Africa Power » et en mettant en illustration des joueurs qui sont pourtant tous issus de pays européens. On y retrouve notamment quatre Français, en l’occurrence Aurélien Tchouaméni, Karim Benzema, Ferland Mendy et Eduardo Camavinga. Le quatuor est accompagné d’Antonio Rudiger et de David Alaba. Et la photo est légendée de manière suivante : « Ils revendiquent des "racines" africaines, bien qu'ils aient grandi loin du continent. Ils renforcent une voie qui s'est ouverte avec Eto’o, Zidane, Makélélé, Geremi et Diarra ». Une une qui ne manquera pas de faire réagir...