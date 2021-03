Mandi à un tournant de sa carrière

Ne pas être titulaire indiscutable, c'est devenu inconcevable pour Aïssa Mandi. Le défenseur de l'équipe d'Algérie, pour la dixième saison consécutive, est indéboulonnable en club : d'abord à Reims, de 2011 à 2016 (la première année en Ligue 2) puis au Bétis pour la cinquième année de suite. Aligné parfois à droite, désormais dans l'axe de manière quasiment constante, il est aussi un cadre des Fennecs depuis 2014, devenant donc une pierre angulaire de la sélection championne d'Afrique en 2019. Buteur - six et cinq réalisations lors de ses deux dernières saisons à Reims -, il connaît déjà son exercice le plus prolifique depuis son arrivée au Bétis avec trois buts en 20 matchs.

[⚽️ VIDÉO BUTS] 🇪🇸 #LaLiga

😱 En 2 min, le Real Betis renverse le Real Madrid !

🤯 Alors que les Merengue menaient 1-0, ils sont menés 2-1 !

🎯 Aissa Mandi et William Carvalho buteurs !https://t.co/A5mNYY1dTh

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 26, 2020



Mais voilà, l'heure du tremplin est peut-être enfin arrivée pour Mandi, en fin de contrat et dont l'extrême régularité dans des équipes généralement joueuses et intéressantes attire forcément les convoitises. Si Valence vient de déclarer son intérêt (d'après Fichajes.com), la progression ne serait pas aussi spectaculaire qu'à l'Inter, Liverpool ou l'AC Milan, les trois cadors européens qui seraient positionnés sur le joueur de 29 ans (selon Fennecfootball.com). Lyon a toujours gardé un oeil également sur l'ancien pensionnaire de Ligue 1, Al-Ahli serait aussi dans la course en Arabie Saoudite, mais le choix serait alors différent.



"Notre dialogue avec lui est fluide, assure le président du Bétis, Angel Haro, à la chaîne de télévision du club. Je le respecte beaucoup, c'est un magnifique professionnel et un bon joueur, en plus d'être notre vice-capitaine. Je suis totalement convaincu qu'il n'a rien conclu avec aucune autre équipe, même s'il pourrait puisqu'il est libre de le faire. Mais c'est une décision vitale et important pour lui, il doit savoir s'il veut continuer à Séville ou pas." C'est particulièrement l'Inter et Antonio Conte en personne qui, ces derniers jours, tenterait de se positionner de plus en plus clairement. Recruter Mandi gratuitement pourrait en effet s'avérer être une sacrée affaire... Mais pour la première fois de sa carrière, l'intéressé risque donc fortement de devoir gagner sa place, au minimum.