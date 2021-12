La journée de mercredi a été riche en émotions, puisque Sergio Agüero a fait ses adieux au football après avoir été diagnostiqué comme souffrant d'un rythme cardiaque irrégulier. Après de nombreux tests effectués au cours du dernier mois et demi, on a conseillé à l'Argentin de mettre un terme à sa carrière et il a décidé de suivre l'avis médical. Agüero a annoncé sa décision lors d'une conférence de presse chargée en larmes, devant son ancien entraîneur, Pep Guardiola, qui a fait le voyage en Catalogne pour être présent pour son ancien attaquant.

Guardiola a salué Agüero

Dans une brève déclaration à Mundo Deportivo après la conférence de presse, Guardiola a résumé le niveau des réalisations d'Agüero en Angleterre. Il a déclaré : "Maradona a conquis l'Italie, Messi l'a fait en Espagne et Agüero l'a fait en Angleterre. Ses chiffres parlent d'eux-mêmes". Agüero a marqué 184 buts en 275 matchs de Premier League pour Manchester City, remportant cinq titres de champion et plusieurs coupes nationales.