suite au triomphe dans le Mondial des clubs. « Peut-être que je peux appeler Messi et nous jouerons pour un septième titre. Dites-moi quand et où et nous viendrons », a-t-il lancé.



Pep a fait allusion bien sûr au sextuplé conquis par les Bavarois et que seul son Barça avait accompli sur la scène mondiale en 2009. "Un grand bravo à toute la famille du Bayern pour ce succès incroyable. Nous sommes si fiers, je suis si fier", a ajouté celui qui a coaché le Bayern entre 2013 et 2016.