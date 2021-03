Onze ans après son départ, Joan Laporta vient de retrouver le poste de président du Barça. Le célèbre avocat a été élu dimanche par les socios, devançant largement ses rivaux Toni Freixa et Victor Font. Une nouvelle qui ravit beaucoup de monde en Catalogne, mais pas que. Ce mardi, un certain Pep Guardiola s’est réjoui de ce come-back.

« Laporta va ramener beaucoup d’optimisme au Barça »

Le manager de City est d’abord revenu sur leur collaboration commune entre 2008 et 2011 : « Tout ce que je peux dire, c'est que c’était une belle aventure et on a fait du bon travail », a-t-il confié. « Félicitations à lui pour avoir été élu avec une grosse marge. Je suis sûr que sa personnalité introduira une bonne humeur, beaucoup d’optimisme dans le club et dans tout le pays. Je lui souhaite tout le meilleur pour la saison en cours et les prochaines saisons ».



Guardiola serait-il tenté par une nouvelle expérience du côté du Nou Camp ? Il y a quelque temps, il avait exclu cette possibilité mais nul doute que l’idée ne le rebute pas au vu de l’attachement viscéral qu’il a envers les Blaugrana.