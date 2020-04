L'attaquant du Zenit Saint-Pétersbourg Malcom a remis en question les méthodes d'entraînement du FC Barcelone et a laissé entendre qu'il avait perdu sa forme physique chez les géants catalans. Le joueur de 22 ans n'a commencé que six matches de Liga pour Barcelone après un transfert estival de 41 millions d'euros depuis Bordeaux en 2018 avant de s'installer en Russie l'été dernier.

"Au Barça, on s'entraîne 40 minutes"

« Ici, on fait des double-séances. A Barcelone, on s'entraînait 40 ou 50 minutes, et c'est peut-être pour ça que je me suis blessé », a déclaré Malcom à l'émission Què t’hi jugues, cité par Diario Sport. Récemment, un reportage de l'Equipe avait remis en cause les méthodes d'entraînement du Barça. D'après une étude de la clinique Aspetar, à Doha, qui a analysé les données GPS d'Ousmane Dembélé, le travail effectué à l'entraînement aurait pu causer les blessures répétées du Français.