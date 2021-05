Malade du Covid-19, Kroos rassure sur son état

Toni Kroos a été sélectionné dans l'équipe nationale allemande pour participer à l'Euro cet été, mais le milieu de terrain du Real Madrid a admis qu'il se sentait faible après avoir été confirmé positif au COVID-19. Le joueur de 31 ans est une figure du Real, mais fait désormais face à une course contre la montre pour récupérer et jouer son rôle à l'Euro avec l'Allemagne. Kroos, s'exprimant sur son propre podcast, a assuré aux supporters qu'il serait prêt pour le tournoi.

Kroos : "Je me sens faible"

"Je me sens faible, ce n'est pas une sensation agréable; c'est étrange, nouveau", a déclaré Kroos sur 'Einfach mal Luppen'. «Si tout se passe comme prévu, je pourrai rejoindre l’équipe nationale comme prévu, même si ce sera peut-être un jour ou deux plus tard. Ce que je peux dire aux gens, c'est ceci: je serai prêt." L'Allemand a déclaré que son état s'améliorait, mais qu'il avait de la fièvre, tandis que sa femme a également attrapé le virus. "Je me sens un peu mieux, la fièvre a un peu baissé", a déclaré Kroos.