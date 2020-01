Majorque : Quels premiers mois pour Kubo, le « Messi japonais » ?

3 - After Okubo and Ienaga, @OlveiRaI9l is the third Japanese player to score a LaLiga goal for Mallorca in the 21st century . Rising. pic.twitter.com/PHAczJHhza

— OptaJose (@OptaJose) November 10, 2019

Zidane sous le charme de Kubo

Choix payant pour Kubo

Promu cette saison en Liga, Majorque attire probablement plus que prévu la curiosité. En effet, en récupérant en prêt Takefusa Kubo, surnommé ni plus, ni moins que le « Messi japonais », le club des Baléares a fait sensation, et notamment en Asie où ses prestations sont très suivies. Arrivé du FC Tokyo le même été, le grand espoir nippon (18 ans) a dû momentanément quitter le Real Madrid, les Merengue ayant déjà trop de joueurs extra-communautaires enregistrés dans leur effectif. En effet, le nombre étant limité à trois en Liga, ses places sont alors revenues aux Brésiliens Eder Militao, Vinicius Jr et Rodrygo Goes pour 2019-20.C'est donc du côté de Majorque que Takefusa Kubo s'est envolé, non sans avoir tapé dans l’œil de Zinédine Zidane, son nouvel entraîneur, lors de la pré-saison. « À la fin de la tournée américaine, Zidane m’a dit qu’il voulait me voir rester au Real pour la saison. Mais j’ai répondu que je voulais partir en prêt pour avoir plus de temps de jeu », a depuis révélé le Japonais, qui aurait pu évoluer avec le Castilla, à une chaîne de télévision japonaise dans des propos relayés par Marca. Mais, pour l'heure, ce prêt du côté de Majorque est plutôt une réussite pour le « Messi japonais. » En effet, avec sa nouvelle équipe, le Nippon s'est petit à petit fait une place dans le onze titulaire.En revanche, s'il bénéficie d'un temps de jeu intéressant, avec 15 apparitions en championnat, celui qui est passé par la Masia plus jeune a encore du mal à se montrer décisif. Souvent aligné au poste de milieu offensif droit, l'intéressé a cependant particulièrement brillé lors du succès des siens contre Villarreal (3-1), avec un but et une passe décisive pour lui. Ce dimanche, Kubo pourrait être une nouvelle fois aligné par Vicente Moreno, l'entraîneur des Bermellones, lors du déplacement de Majorque à Grenade, à partir de 12h00. Au stade Nuevo Los Cármenes, le « Messi japonais » et ses coéquipiers tenteront de ramener de précieux points dans la course pour le maintien en Liga. Après ses six premiers mois, l'ancien du FC Tokyo doit confirmer.