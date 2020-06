Il n'y a plus aucun doute, Lionel Messi est bien prêt pour la reprise du championnat. L'Argentin est titulaire ce samedi soir pour le déplacement du Barça à Majorque. A ses côtés, le trio d'attaque est complété par Antoine Griezmann et Martin Braithwaite.et Ronald Araújo est préféré à Samuel Umtiti en défense. Luis Suarez est sur le banc.Ter Stegen - Alba, Araujo, Piqué, Sergi Roberto - de Jong, Busquets, Vidal - Braithwaite, Messi, GriezmannEn face, Majorque est 18eme et lutte pour sa survie en Liga. Avec 44 buts encaissés, c'est la deuxième pire défense du championnat espagnol. Vicente Moreno a opté pour un 4-4-2.

Le onze de Majorque : Reina - Sastre, Raillo, Valjent, Pozo - Kubo, Salva Sevilla, Pedraza, Dani Rodriguez - Budimir, Hernandez