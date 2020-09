Luka Modric (Real Madrid) relativise un départ de Messi du Barça

À l'image de Toni Kroos ou du capitaine Sergio Ramos, certains joueurs du grand rival madrilène se sont exprimés sur les velléités de départ de Leo Messi du Barça et des opinions contrastés émergent parmi le vestiaire merengue. Luka Modric a parlé lui aussi et ne voit pas nécessairement le départ du meilleur joueur du monde de la Liga comme une si mauvaise chose pour le Barça. "Ce serait une énorme perte. Comme quand Cristiano est parti. Mais vous ne pouvez pas penser au passé. C'est le football et c'est tout", a glissé Modric lors d'un entretien à l'AFP. "Si cela arrive, ce sera une énorme perte pour le prestige du championnat. Mais nous devons aller de l'avant. D'autres joueurs deviendront des stars". Modric n'a pas pu s'empêcher de faire un parallèle avec le départ de Cristiano Ronaldo du Real pour la Juve en 2018. Si Madrid s'en est remis, alors le Barça aussi. "Quand Ronaldo est parti, la même chose s'est produite, la vie du Real Madrid a continué sans lui et ce sera la même chose pour Barcelone et la Liga sans Messi".