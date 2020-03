Luka Jovic (Real Madrid) enfreint la quarantaine pour faire la fête

Trey Thompkins, un joueur de l'équipe de basket-ball du Real Madrid, a été testé positif au coronavirus, ce qui a forcé le club à mettre l'équipe de football en quarantaine. Et précipité la suspension de la Liga. L'attaquant serbe Luka Jovic avait affirmé avoir touché aux mêmes appareils que le joueur de basket, mais s'était montré rassurant sur son état de santé. De retour en Serbie, Jovic aurait été aperçu en train de fêter l'anniversaire de sa petite amie dans les rues de Belgrade selon AS.

"Jovic, un exemple négatif"

L'attaquant pourrait désormais faire l'objet de sanctions disciplinaires de la part de son club et de son pays pour avoir enfreint une ordonnance de quarantaine. Jovic et d'autres joueurs serbes qui jouent avec des clubs étrangers ont d'ailleurs été critiqués par le Premier ministre Ana Brnabic après leur retour au pays. Brnabic a déclaré, citée par AS: "Nous avons les exemples négatifs de nos footballeurs, qui sont très bien payés, ignorant l'auto-isolement obligatoire à leur retour à la maison". Brnabic et d'autres dirigeants ont exhorté tous les citoyens serbes à s'abstenir de sortir de chez eux si possible, afin de limiter la propagation du coronavirus.