Décidément, la première saison de Luka Jovic au Real Madrid est très compliquée. En plus de se montrer très décevant sur le terrain lorsque Zinédine Zidane fait appel à lui, et aussi d’accumuler les blessures, l’international serbe est également pénalisé par de diverses contrariétés, comme le fait de devoir rester en quarantaine bien plus longtemps que ses coéquipiers. Alors que son équipe merengue enchaine les rencontres en ce moment et file tout droit vers le titre de champion, l’ex-attaquant d’Eintracht est obligé de rester chez lui, en raison d’une suspicion d’infection au Coronavirus.

Jovic ne devrait plus rejouer cette saison

Jovic a été en contact avec un proche qui a été diagnostiqué positif. Le Real a appris la nouvelle et a décidé de mettre son joueur en isolation. C’est ce que révèle le média « Jugones ». Le Serbe n’aura donc aucun contact avec ses partenaires pendant les deux prochaines semaines. Une défection qui ne devrait pas être trop pénalisante pour la formation madrilène. Jovic n’a scoré que 2 des 62 buts du Real en Liga cette saison. Sachant qu’il a été pour un montant de 60M€, cela fait cher le coût d’une réalisation.