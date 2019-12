🚨EXCLUSIVA: En entrevista con beIN SPORTS, @LuisSuarez9 habla sobre su momento en el @FCBarcelona_es, el futuro del club y lo que piensa del retiro de Lionel #Messi 📽️https://t.co/jlqHCYblPu

Les joueurs du Barça continuent à draguer Neymar et lui fait parvenir un signal clair en lui indiquant que la porte du Camp Nou lui est toujours ouverte. Cette fois, c'est Luis Suarez qui a pris la parole au micro de beIN SPORTS Espagne. L'attaquant uruguayen affirme comprendre le choix de Neymar de quitter la Catalogne pour rallier Paris







« Son départ était un risque qu’il a voulu prendre pour se donner une nouvelle possibilité, sachant qu’il était dans le meilleur club du monde et entouré des meilleurs joueurs. C’est quelque chose d’acceptable et de compréhensible. Son retour dépendra du club, du PSG et de lui. En tant qu’ami, j’aimerais beaucoup le voir heureux et jouer là où il se sent à l’aise », a estimé l'ancien joueur de Liverpool pour beIN SPORTS. Pour rappel, après son départ du Barça en 2017 pour rejoindre le PSG. Neymar avait failli revenir l’été dernier mais les négociations entre les deux formations avaient échoué. Récemment, Eric Abidal avait indiqué que la piste était encore d'actualité.



