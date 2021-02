Luis Suarez engrange déjà des bonus à l'Atlético

Le Barça peut s'en mordre les doigts... L'attaquant de l'Atlético Madrid, Luis Suárez, a inscrit 16 buts en 17 matches, dont sept lors des quatre dernières sorties de son équipe, ce qui en fait le meilleur buteur de la Liga pour le moment. Et selon le journal espagnol Mundo Deportivo, en dépassant 15 buts en championnat, il devrait toucher un million d'euros supplémentaires dans le cadre des clauses inscrites dans son contrat.

Le jackpot pour Suarez

En plus du bonus d'un million d'euros déjà atteint, Suárez s'attend désormais à s'offrir un nouveau jalon et à accessoirement toucher un nouveau bonus. On peut légitimement s'attendre à ce que, d'ici la fin de la saison, sauf blessure grave, El Pistolero marque au moins quatre buts supplémentaires pour sa nouvelle équipe. Cela porterait son total à 20 pour la saison, de quoi lui offrir un million supplémentaire. Jackpot...