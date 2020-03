Opéré du ménisque du genou droit il y a de cela trois mois, Luis Suarez devait rater la majorité de la seconde partie de la saison du FC Barcelone. Son retour à la compétition n’était donc pas attendu avant la fin avril. Mais, El Pistolero a récupéré plus vite que prévu. Et dans une interview accordée à Canal 10 d’Uruguay, il a indiqué qu’il sera d’attaque pour jouer aussitôt que la compétition reprendra en Espagne.

«Ma convalescence a été spectaculaire. Je commence déjà à courir. À mon retour dans l'équipe, je serai avec eux », a-t-il déclaré. La Liga, comme tous les autres championnats européens, étant actuellement à l’arrêt en raison de la crise due au coronavirus.

Suarez ne veut pas rentrer en Uruguay



La star blaugrana s’est également exprimée sur le don qu’il a fait à 500 familles du quartier uruguayen de Casavalle avec la distribution de paniers d’aliments et des produits de première nécessité. « C’est le moins que je puisse faire pour les personnes qui en ont le plus besoin », a-t-il confié. Interrogé sur la raison pour laquelle il est resté en Espagne au lieu de rentrer dans son pays, Suarez a indiqué « que la meilleure façon de prendre soin des uruguayens c’est de rester chez moi à Barcelone ». « Je pense à mes enfants, au fait de rester confiné pour éviter tout contact avec les gens. La recommandation que le gouvernement et les experts donnent est de rester à la maison et c'est ce que les gens doivent faire", a-t-il conclu.