Luis Suarez (Barça) « touché » par la polémique des salaires

En cette période de crise sanitaire et absence de compétition, de nombreux grands clubs européens ont pris la décision de baisser les salaires de leurs joueurs professionnels quand ce n’est pas les footballeurs eux-mêmes qui ont proposé l’initiative. Ça a été le cas au FC Barcelone, le club qui possède la masse salariale la plus importante du coach. Toutefois, du côté du Camp Nou, cette démarche ne s’est pas faite sans bruits. Il a été reproché à Messi et ses coéquipiers d’avoir trainé les pieds pour mettre la main à la poche.

Ce sont les bruits qui ont couru et la star argentine de l’équipe a été obligée de publier un communiqué sur les réseaux sociaux pour démentir cette version. Il a aussi tancé par la même occasion ses dirigeants, coupables à ses yeux d’avoir laissé des informations calomnieuses circuler. Une offensive qui a contraint Josep Maria Bartomeu, le président, à sortir de son silence et appuyer les dires de son capitaine. Un nouveau bras de fer interne a ainsi été évité de justesse.

« Aucun joueur n’a refusé une baisse de salaire »

Le dénouement a été positif, et on peut supposer que tout est rentré dans l’ordre. Ce n’est pas totalement le cas. Les joueurs blaugrana en ont encore gros sur le cœur par rapport à cette histoire. C’est ce qu’a affirmé l’attaquant de l’équipe Luis Suarez jeudi. « Beaucoup de choses blessantes ont été dites au sujet des réductions de salaire de l'équipe, a confié El Pistolero à Sport 890. Les gens ont dit que les joueurs ne voulaient pas les accepter, puis il a été dit que les joueurs des autres secteurs du club étaient parvenus à un accord, alors que la réalité est que nous attendions pour essayer de trouver la meilleure solution pour le club ».

Suarez a ensuite abondé dans le même sens que Messi en confiant que cela « faisait mal quand les gens disent des choses comme ça ». « Parce que nous avons toujours été les premières personnes à vouloir parvenir à un accord, car nous savons quelle est la situation du club. Aucun joueur de l'équipe n'a refusé une baisse de salaire. Un accord mutuel a été conclu entre les joueurs et le club. Les capitaines ont parlé au président et personne n’a refusé », a-t-il insisté.