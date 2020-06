Une fois n'est pas coutume, l'Atletico Madrid gagne par le plus petit des succès. Les hommes de Diego Simeone l'emportent face à Valladolid (1-0) et prennent la troisième place au FC Séville. Thomas Lemar était titulaire, Ben Arfa n'est pas rentré en jeu. Une victoire acquise après un début de match tambour battant, en témoigne les occasions de Morata (5e), Joao Félix (6e, 23e). Pourtant, Valladolid s'est procuré deux grosses occasions par Rubio (3e) et Matheus (30e).

Vitolo punit le gardien de Valladolid

Sans être franchement convaincants, les hommes de Diego Simeone gardent paradoxalement l'emprise sur le match. En seconde période, Lemar se procure une occasion d'une lourde frappe (55e) avant d'être remplacé. Remuant, Marcos Llorente et Vitolo rentre, un coaching gagnant pour Simeone. Après un coup franc dangereux signé Partey (80e), Vitolo ouvre le score sur une bévue de José "Churripi" Caro, fébrile tout le match. Trippier tire un corner sortant, Caro part à l'aventure et manque sa sortie. Le rebond permet à Vitolo de marquer de la tête (1-0, 81e). Si Kiko Olivas repousse sur sa ligne, le VAR confirme la réalisation et le succès madrilène.

Getafe freiné

Dans les autres matchs du jour, Getafe n'a donc pas profité du nul du FC Séville contre Barcelone pour la course au podium. Le club de la banlieue madrilène concède le nul à domicile contre Eibar (1-1). Bilbao se relance dans la course à l'Europe en battant le Betis Séville (1-0). En tout début d'après-midi, Levante a enfoncé la lanterne rouge, l'Espanyol Barcelone (3-1).