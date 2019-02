Lopetegui parle de la Roja et du Real Madrid

Au centre de l'actualité du foot durant l'été après son départ précipité de l'équipe d'Espagne, suite à l'annonce de son arrivée sur le banc du Real Madrid, Julen Lopetegui est revenu sur cette période compliquée pour lui.

Dans un podcast diffusé sur Football Daily, l'Espagnol de 52 ans admet: "Ce n'était pas facile. Nous avions travaillé deux ans durant et tout semblait prêt pour que nous vivions une Coupe du monde fantastique. Le timing pour annoncer mon arrivée à Madrid n'était pas choisi par moi ou le Real. Garder le secret pendant un mois n'était de toute façon pas possible. Après mon éviction, je n'ai pas dormi. Je ne savais plus où j'étais. Une fois au Real, je n'ai tout simplement pas eu de temps. C'est la meilleure manière pour moi d'expliquer mon renvoi du club."