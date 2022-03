Fabinho n'a passé qu'une seule saison au Real Madrid. Le milieu de terrain de Liverpool s'est souvenu de son passage chez les Merengue et a révélé une anecdote sur la façon dont il a rencontré José Mourinho, l'entraîneur portugais qui est actuellement en charge de l'AS Rome. "Nous sommes arrivés au Portugal, mais je suis resté dans le coin à Rio Ave pendant seulement deux semaines, peut-être trois tout au plus", a déclaré Fabinho à FourFourTwo.

La mère de Fabinho émue

"J'ai fait un barbecue avec d'autres Brésiliens, puis mon agent a appelé pour dire que le Real Madrid Castilla avait besoin d'un arrière droit et voulait savoir si j'étais intéressé. Puis une nuit, Lucio (Araujo, le frère de Deco) est venu et m'a dit de faire mes affaires parce que Jorge Mendes était en route en voiture aux premières heures du matin. J'étais là : "Il y a un problème ?" Personne n'a dit un mot, mais à un moment donné dans la voiture, Mendes a dit que nous allions à Madrid et que je signerais pour eux. J'ai appelé ma mère au Brésil pour le lui dire et elle s'est mise à pleurer. Personne ne s'attendait à ce que quelque chose d'aussi énorme se produise en si peu de temps. C'était un moment très spécial pour moi."