Lionel Messi, une légende en cinq matchs

Barcelone - Real Madrid (Liga 2006-2007)



10 mars 2007, le Camp Nou se prépare à un Clasico entre Barcelone et le Real Madrid. Le monde, lui, n'est pas prêt pour la performance de Lionel Messi, un jeune attaquant argentin de 19 ans. Près de trois ans après ses débuts chez les professionnels, la Pulga est titulaire. Enfin laissé tranquille par les blessures, il épaule Ronaldinho et Samuel Eto'o pour former un incroyable trio offensif. Mais dans ce match terminé sur le score de 3-3, c'est le futur sextuple Ballon d'Or qui attire toute l'attention. Face à l'ennemi juré, il marque le premier triplé de sa carrière. Sa soyeuse patte gauche impressionne les 97 000 spectateurs qui assiste à la naissance d'une légende. A la 91eme minute, il évite la défaite du leader de la Liga en marquant grâce à un bon service de Ronaldinho qu'il contrôle parfaitement pour perforer la défense madrilène et tromper Iker Casillas.

Real Madrid - Barcelone (Ligue des Champions 2010-2011)



« Mon meilleur match ? La demi-finale face au Real où on gagne 2-0. Je ne sais pas si c'est mon meilleur match ou celui de l'équipe mais c'est un souvenir unique pour moi. » Voilà comment Messi a évoqué un Clasico historique sur les ondes de Rac1 l'an passé. Dans le dernier carré de la Ligue des Champions, le Barça prend l'avantage sur son adversaire dès le match aller au Santiago-Bernabeu (0-2). Ce soir d'avril 2011, le natif de Rosario porte son équipe jusqu'à la finale, et plus tard jusqu'au titre. Dans le dernier quart d'heure, l'Argentin s'offre un doublé, dont un raid solitaire de 40 mètres à la 87eme minute, qui laisse les Madrilènes sans solution. Un des plus beaux buts de sa carrière dans un match mémorable.

Barcelone - Real Madrid (Supercoupe d'Espagne 2011-2012)

Après un 2-2 lors du match aller, le match retour de la Supercoupe d'Espagne 2011-2012 propose un nouveau match à suspense entre le Barça de Pep Guardiola et le Real de Mourinho (3-2). Au Camp Nou, Andres Iniesta ouvre rapidement le score sur un service de Lionel Messi mais Cristiano Ronaldo lui répond cinq minutes plus tard. Avant la pause, l'Argentin se charge de donner l'avantage à son équipe mais Karim Benzema remet les deux équipes à égalité à dix minutes du coup de sifflet final. Alors que les deux équipes se dirigent vers une prolongation, le génie Messi sort de sa boîte. A la 88eme minute, le nouveau numéro 10 du Barça reprend parfaitement de volée un centre d'Adriano pour tromper Iker Casillas et offrir la victoire aux siens.

Barcelone - Bayer Leverkusen (Ligue des Champions 2011 - 2012)



Dans l'histoire de la Ligue des Champions, un seul joueur a marqué un quintuplé durant la phase à élimination directe : Lionel Messi. Contre le Bayer Leverkusen en mars 2012, l'Argentin est sur une autre planète (7-1). Entre la 25eme et la 85eme minute, il trompe Bernd Leno à cinq reprises. Une prestation historique qui fait sensation alors que le club catalan avait déjà fait un grand pas vers la qualification en ayant remporté le match aller en Allemagne (1-3).

Barcelone - Bayern Munich (Ligue des Champions 2014- 2015)

En demi-finale aller de la Ligue des Champions, le Bayern Munich met le Barça en difficulté. Mais quand Lionel Messi se réveille, le match change complètement de physionomie (3-0). Dans le dernier quart d'heure, il n'a besoin que de trois minutes pour donner un avantage de deux buts au club catalan.Plus qu'un doublé, le numéro 10 catalan offre le but du 3-0 à Neymar dans le temps additionnel pour assurer une qualification en finale de la Ligue des Champions malgré une défaite en Allemagne lors du match retour.