Lionel Messi (FC Barcelone) évoque le Ballon d'Or : « Une belle reconnaissance individuelle »

Messi dévoile son Ballon d'Or préféré

La star de Barcelone, Lionel Messi, a souligné l'importance du Ballon d'Or dans les colonnes du média argentin Otro. Le virtuose du Barça, 32 ans, a remporté le prix à cinq reprises, revendiquant le trophée individuel suprême en 2009, 2010, 2011, 2012 et 2015. Seul Cristiano Ronaldo a remporté ce titre autant de fois et Messi a déclaré que c'était un immense honneur, rendant hommage à ses coéquipiers au passage «», a ainsi confié « La Pulga ».« C’est quelque chose qui vient du collectif. Sans tous les succès collectifs que nous avons pu réaliser, je n’aurais pas pu obtenir ces prix individuels. », après avoir connu une année 2019 prolifique avec le FC Barcelone. Mais quel est le Ballon d'Or favori de Messi ? L’Argentin a admis qu'il avait un faible pour l'édition 2010, remporté devant ses coéquipiers barcelonais de l'époque, Andrés Iniesta et Xavi : « L'image des trois nommés pour le Ballon d'Or était spéciale pour nous en raison de notre amitié », a-t-il déclaré. « Être pendant si longtemps dans le même club, et vivre pratiquement les mêmes choses tout au long de notre carrière. C'était impressionnant », a ajouté Messi.À lire :