Lionel Messi et Luis Suarez se donnent rendez-vous en 2022

Dans un récent entretien à La Sexta, Leo Messi avait évoqué son envie de découvrir un jour la MLS, opposant un "non" catégorique à des retrouvailles éventuelles avec Luis Suarez à l'Atlético Madrid. Les deux hommes, grands amis et anciens compères en Catalogne, pourraient cependant se retrouver à l'Inter Miami selon une indiscrétion signée Radio Catalunya. Le média espagnol affirme que les deux hommes se sont donnés rendez-vous en 2022 au sein de la franchise de David Beckham, qui a déjà attiré dans ses filets des stars comme Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain cet été.

Rendez-vous en 2022 à Miami

Beckham devra donc prendre son mal en patience, car Messi aurait pour priorité de rester compétitif jusqu'au Mondial 2022, au Qatar. Le PSG, Manchester City et l'Inter Milan resteraient donc des destinations pertinentes l'été prochain pour l'Argentin, toujours d'après la même source.