« Lionel Messi doit jouer jusqu’à ses 70 ans »

Profitant du temps présent et étant toujours animé par la passion et l’ambition, Lionel Messi n’a pas évoqué de plan de retraite pour l’instant. En décembre dernier, au moment de recevoir son sixième Ballon d’Or, l’Argentin a même reconnu qu’il voulait jouer au plus haut niveau le plus longtemps possible. Toutefois, et comme tout joueur ayant dépassé la trentaine, il est plus proche de la fin de son parcours que de son début. C’est une réalité et tout fan du joueur et du football général ne peut que l’accepter.

Samuel Eto’o, l’ancien grand buteur camerounais, a été appelé à s’exprimer sur le sujet. Ce dernier connait très bien « La Pulga » puisqu’il a été son coéquipier au sein de l’équipe catalane pendant cinq ans (2004-09). Et, il sait aussi ce que c’est d’arriver au bout du rouleau puisqu’il est un jeune retraité. « Ce que nous devons faire en tant que fans de Barcelone, c'est lui donner la meilleure équipe du monde pour continuer à l'apprécier. Il doit jouer jusqu'à ses 70 ans pour que nous puissions en profiter davantage », a-t-il déclaré à Marca. Un souhait formulé et qui sonne aussi comme un message adressé à la direction barcelonaise.



Eto’o préfère Messi à Ronaldinho

Eto’o a joué avec de nombreuses grandes stars du ballon rond durant sa longue et belle carrière, tels que Ronaldinho, Hazard, Sneijder et Raul, pour ne citer que ceux-là. Mais, il avoue que Messi est le meilleur de tous. « C’est le meilleur joueur au monde et le meilleur de tous les temps, a-t-il tonné. Je choisissais toujours l'équipe demandant à Messi qui il voulait à ses côtés. Toutes les équipes du monde veulent avoir Messi. Mais, (aujourd’hui) vous devez lui apporter du soutien. Il ne peut plus courir comme un gamin de 25 ans, même s’il lui arrive de le faire parfois ». Quique Setién appréciera certainement le conseil.