Lionel Messi (Barça) se dit « moins obsédé » par les buts

A trente-deux ans, Lionel Messi demeure l’un des tout meilleurs finisseurs du circuit. Le nombre de réalisations qu’il a empilées durant l’année écoulée, et plus généralement lors de la précédente décennie, en est une preuve suffisante. C’est un boulimique des buts, et ce, quelle que soit la position à laquelle il est aligné. Pourtant, et à en croire une confession à laquelle il s’est livrée dans une interview à DAZN, marquer des buts n’est plus la priorité absolue de l’attaquant du Barça. Il a avoué qu’il prend de nouveau plus de plaisir à créer les actions plutôt que d’être à leur conclusion. « Je pense de moins en moins à marquer des buts, a assuré Messi lors de l’émission La Liga. Je commence à reculer de plus en plus (sur le terrain, ndlr) pour être le créateur plutôt que le finisseur. Évidemment, j'aime marquer et si j'ai une occasion, je vais la saisir, mais chaque fois que je vais sur le terrain, je suis moins concentré sur les buts et plus sur le jeu. En vérité, je n’ai jamais vraiment été obsédé par les buts ».

Un Messi plus porté vers le collectif

S’il fait moins trembler les filets, le génie argentin pourrait être confronté à des remarques, voir à des critiques extérieures. Mais, il ne s’en soucie pas, indiquant que c’est pour le collectif qu’il se sacrifie et que c’est même la meilleure chose à faire vu qu’il n’est plus très jeune : « Je comprendrais parfaitement si les gens commencent à parler quand j'arrêterai de marquer autant mais cela fait partie du jeu, fait partie de ma progression comme joueur et de l'adaptation à l'époque. Pour être le meilleur joueur à la fois pour vous-même et pour l'équipe ». Des propos emprunts d’altruisme et qui vont certainement faire plaisir à son nouveau coach, Quique Setién.