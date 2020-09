Lionel Messi (Barça) reprend l’entrainement ce lundi

La séance d’entrainement de l’équipe première du FC Barcelone, ce lundi à 16h30 au centre de Joan Gamper, sera particulièrement scrutée. Et pour cause ; Lionel Messi est pressenti pour effectuer son retour. Après avoir loupé toutes les sessions de la semaine écoulée car en froid avec sa direction, l’Argentin va donc reprendre le travail avec le reste de ses coéquipiers. Et il devrait le faire avant même de connaitre les résultats de son test PCR pour établir s’il est infecté ou pas par le coronavirus.

Une première pour Messi sous la coupe de Koeman

Pour rappel, Messi a mis fin vendredi dernier au suspense concernant son avenir en indiquant qu’il va faire une dernière saison à Barcelone. Il s’est résolu à rester, car ne voulant pas aller jusqu’au procès avec son club. Reste à connaitre désormais avec quel état d’esprit va-t-il attaquer cette nouvelle campagne avec les Blaugrana. Les premiers éléments de réponse devraient intervenir dès ce lundi. A noter qu’il s’agira aussi de la première séance de La Pulga sous les ordres du nouveau coach barcelonais, Ronald Koeman. Ce dernier a osé écarter samedi dernier le grand ami du sextuple Ballon d’Or, Luis Suarez.

Messi : "Je n'irai jamais en justice contre mon club de coeur"