Lionel Messi (Barça) a égalé un triste record face à Valence

Contre toute attente, le Barça a calé samedi soir sur le terrain du FC Valence (0-2), essuyant son tout premier revers sous les ordres de Quique Setién, son nouveau coach. Et celui qui symbolise le mieux la déroute à Mestalla c’est Lionel Messi. L’Argentin a connu un jour sans, comme l’atteste son ratio de tirs tentés/buts marqués. En 90 minutes, il a tenté 11 frappes et sans jamais réussir à trouver la faille.

11 - Lionel Messi has had more shots without scoring in a single #LaLiga's game in his Barcelona's career (eleven, level with vs Deportivo de La Coruña at Camp Nou in December 2017). Dismay#FCBarcelona#LaLigaSantander pic.twitter.com/GdOam5HoNj