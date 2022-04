Plusieurs grosses écuries étaient de sortie, ce jeudi soir, aux quatre coins du continent pour les quarts de finale aller de la Ligue Europa. Grand favori de cette édition, le Barça de Xavi a été surpris par l'Eintracht Francfort. Les Blaugrana, beaucoup plus fringants ces dernières semaines, ont dû se contenter d'un score de parité obtenu en Allemagne (1-1). Un moindre mal si l'on considère que ce sont les locaux qui avaient débloqué la situation par Knauff dès le retour des vestiaires (48e). Le Barça a trouvé les ressources pour égaliser grâce à Ferran Torres (66e). Tout se jouera au retour après cette première manche.

L'Atalanta tenue en échec par Leipzig

Scénario identique entre le RB Leipzig et l'Atalanta Bergame, dans l'une des affiches les plus ouvertes et les plus alléchantes du tableau. Les deux formations se sont quittées sur ce même score nul (1-1), et les regrets seront peut-être pour la Dea, qui n'a pas su conserver son avance après l'ouverture du score rapide de Muriel (17e). Un but contre son camp de Zappacosta a permis aux locaux de revenir au score en seconde période (59e). Enfin, les Rangers se sont inclinés d'une courte tête à Braga (0-1).