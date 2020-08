Ligue des Champions : L'Atlético compte deux cas positifs au coronavirus

Via un communiqué officiel diffusé ce dimanche soir, l’Atlético Madrid a déploré deux cas positifs au coronavirus lors des derniers tests effectués au sein de la formation madrilène, samedi dernier. Les Matelassiers ne donnent aucune indication supplémentaire. Pour l'heure, on ne sait donc pas s'il s'agit de dirigeants, membres du staff, ou des joueurs. Une situation forcément très préoccupante alors que l'Atlético doit affronter Leipzig dès jeudi en quart de finale de C1.

Le match contre Leipzig menacé ?

Tous les membres de la délégation madrilène ainsi que les proches des deux malades vont devoir subir de nouveaux tests PCR, alors que les deux personnes s'étant révélées positives ont été placées à l’isolement par l'Atlético et ne feront pas partie de la délégation espagnole en partance pour Lisbonne. Pour rappel, le protocole sanitaire de l'UEFA exige un test négatif 72 heures avant un match pour toute admission dans le stade le jour de la rencontre. Reste à savoir si la rencontre face à Leipzig est menacée...